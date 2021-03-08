Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük ve Zonguldak’ta “Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Karabük ve Zonguldak’ta “Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Karabük ve Zonguldak’taki Led ekranlardan görüntü

( KARABÜK ) - Karabük ve Zonguldak’ta “Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı KARABÜK


- Karabük ve Zonguldak’ta, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Karabük ve Zonguldak’tan tepki geldi. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz’ün talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
Zonguldak’ta da kent genelinde yer tüm LED ekranlara “Love Erdoğan” ve “I Love Erdoğan” yazılı görseller yansıtıldı. FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir alanda dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı. (YE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı