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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük'te Yaşlı Dinlenme Merkezi hizmet vermeye başladı

Karabük'te Yaşlı Dinlenme Merkezi hizmet vermeye başladı

Binadan detay

Nadan Trol 

-bina içerisinden detay
-başkan yardımcısı seher berker'in açıklaması
-yaşlılar ile sohbet
-sağlık kontrolünden geçirilen yaşlılardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te yaşlıların sosyal ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla açılışı yapılan Yaşlı Dinlenme Merkezi hizmet vermeye başladı.
Karabük Belediyesi, yaşlılara yönelik projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin talimatları doğrultusunda yaşlıların sosyal bir hayat yaşamalarını sağlamak amacıyla Yaşlı Dinlenme Merkezi’nin açılışı yapıldı. Evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan yaşlılar, Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından evlerinden alınıp merkeze getirilerek güzelce vakit geçirmeleri sağlanıyor.Öte yandan merkezde gönüllü doktorlar ve belediye personeli tarafından yaşlıların muayeneleri ve rutin kontrolleri de yapılıyor.Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili açılışı yapılan merkezde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Merkez hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Seher Berker, “Belediye Başkanımız Rafet Vergili’nin talimatları doğrultusunda kurduğumuz Yaşlı Bakım Merkezi'ne ilave olarak Yaşlı Dinlenme Evimizi de hizmete açtık. Buradaki amacımız yaşlılarımızı evlerine kapanmaktan kurtarıp, sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Personelimizin dışında gönüllü doktorlarımızda buraya gelecek ve kendilerine yardımcı olacaklar. Tek amacımız onları mutlu etmek” diye konuştu.

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