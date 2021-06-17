KARABÜK - Selçuk: 'Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim görmesine fırsat vermek'
KARABÜK - Selçuk: "Bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesinde her bir evladımızı ayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi bir eğitim görmesine fırsat vermek" - Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katılması - Gösteri ekibi - Ziya Selçuk'un öğrencileri selamlaması - Ziya Selçuk'un konuşmasıKARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. (1)
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