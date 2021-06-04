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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KARABÜK - Safranbolu kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyor

KARABÜK - Safranbolu kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyor

- Safranbolu eski çarşı(drone) - Eski çarşıdan ve turistler - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse röportajıSafranbolu kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyorKARABÜK (AA) - Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarından biri olmasıyla UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edilen Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği başladı.
Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6 - 8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların bulunduğu ve yılda yaklaşık bir milyon 300 bin turiste ev sahipliği yapan ilçe, kademeli normalleşme döneminde eski günlerine dönmeyi bekliyor.Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, "Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçede yaz sezonu için hazırlıklar tamamlandı. - "Bu yıl turizmden beklentiler yüksek"Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, Safranbolu'da bu yıl turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl salgının turizm sektörünü de etkilediğine işaret eden Köse, "Bütün turizm kentleri gibi biz de maalesef turiste hasret bir dönem geçirdik. Yeni dönemde inşallah turistleri Safranbolu'ya bekliyoruz." dedi.
Köse, belediyenin sivil toplum kuruluşlarıyla Safranbolu turizminin gelişmesi ve daha fazla kitleye ulaşılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek Safranbolu Turizmciler Derneği ile ilçeye benzeyen kentlere ziyaretler yaparak benzer sorunlara çözümler bulmak üzerine çalıştıklarını anlattı.Safranbolu tanıtımına katkıda bulunacağını düşüncesiyle turizm konusunda uzman kişileri ilçede ağırlamayı planladıklarını dile getiren Köse, "Aynı zamanda Safranbolu Turizmciler Derneği ile Safranbolu'nun turizmle ilgili problemlerini masaya yatırdık. Ortak çalışmalar yapmaya başladık. Buradaki hizmetin kalitesi ve buraya alım gücü yüksek turistin gelmesi, birbirini besleyen şeyler. Esnafın daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunarak gelirini yükseltmesini istiyoruz. Amacımız sayı olarak çok fazla olmasa da nitelikli ve alım gücü yüksek turistin dikkatini Safranbolu'ya çekmeye çalışmak." diye konuştu.

Koronavirüs Alım Gücü Sivil Toplum Başkent Nitelik 

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