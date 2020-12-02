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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

KARABÜK - Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

- Denetimlerden görüntüler - Yakalanan kişinin ambulansa bindirilmesi Karabük 'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.Kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu A.Q'ya güvenlik görevlileri HES kodu sordu.A.Q'nun karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri istendi.Polis ekiplerince para cezası da kesilen A.Q, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs Alışveriş Para Cezası Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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