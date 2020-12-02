Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

KARABÜK - Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

- Karabük 'ün en yoğun caddesinden görüntülerKARABÜK (AA) - Karabük 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan Kemal Güneş Caddesi'nde aynı anda 400 kişi bulunabilecek.Valilikten yapılan açıklamada, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi."Bu çerçevede, İl Hıfzıssıhha Kurulunun görüşleri çerçevesinde trafiğe kapalı olan ve yoğun insan bulunan Kemal Güneş Caddesi'ne girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının en fazla 400 kişi ile sınırlandırılmasına ve bu yönde önlemlerin eksiksiz alınmasına, alınan bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Koronavirüs Para Cezası Sosyal Hayat Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı