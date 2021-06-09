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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - İki hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

KARABÜK - İki hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

- Ambulansın kaza yerinden ayrılması - İtfaiye ekiplerinin kaza yapan araçta inceleme yapması - Çekiciye yüklenen araçKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.Şaban Yaman'ın kullandığı 78 EC 756 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Yiğiter yönetimindeki 45 KB 2867 plakalı hafif ticari araç, Çeştepe Mahallesi yakınlarında çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şaziye Akbaş, Eslem (5), Emin (2) ve Ebru Yiğiter, Hatice Yeşilbaş ve Ferdane Yaman yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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