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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza

KARABÜK - Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza

- Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden temaslı kadının görüntüleri - kadının ambulansa bindirilmesi Karabük 'te hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye cezaKARABÜK (AA) - Karabük 'te yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.Kent merkezinde denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları bir ticari takside kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılan G.T. isimli kadının temaslı olduğu için karantinada olduğu belirlendi.Taksiden indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan G.T'ye idari para cezası kesildi.G.T, polis ekiplerinin olay yerine istediği ambulansla evine gönderildi.

Ticari Taksi Para Cezası Polis Denetimi Bulaşıcı Hastalık Polis Ekipleri 

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