KARABÜK/BOLU/DÜZCE - Kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtı

- İşletmelerin hazırlık çalışmalarından görüntüler - Detaylar - İşletmecilerle röportajBartın, Karabük , Düzce ve Bolu'da kontrollü normalleşme süreciyle esnaf yüzde 50 kapasiteyle işletmelerini açtıBARTIN/KARABÜK/DÜZCE/BOLU (AA) - Bartın, Karabük , Düzce ve Bolu'da, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanlar, yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı. Bartın'da, Kovid - 19 tedbirleri nedeniyle uzun bir aranın ardından iş yerlerinde müşterilerine hizmet verecek esnaf, sabahın erken saatlerinde işletmelerini düzenledi. Kentte 07.00 - 19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle çalışacak esnaf, müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.Restoran işletmecisi Mehmet Yalçın, yaklaşık 40 yıldır yemek sektöründe hizmet verdiklerini, uzun bir aradan sonra yeniden müşterileriyle buluştukları için sevinçli olduklarını söyledi.
Masa ve sandalyeleri sosyal mesafeye göre düzenlediklerini aktaran Yalçın, "Kapalıyken zor bir süreç geçirdik ama bundan sonra işlerimizin yavaş yavaş açılacağını düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ve esnaf arkadaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyorum." dedi. Lokanta işletmecisi Hüseyin Kaya, müşterilerinden uzak kaldıkları süreci tadilat yaparak değerlendirdiklerini belirterek, "Tüm personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Masa ve sandalyelerimizi kurallara göre düzenledik. Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - Karabük Kovid - 19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında kalan Karabük 'te yeni normalleşme sürecine geçildi.Esnaf, uzun bir aranın ardından güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.Yeni sürece göre işletmelerini düzenleyen esnaf, kentte 07.00 - 19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşterilerini ağırlayacak.UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'daki bir restoranın işletme müdürü İbrahim Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu dile getirerek, "Girişlerde HES kodu sorgulayacağız. Masalar arası ve oturmalar birer metre olacak. Bu durum bizi sevindirdi. Süreç daha da iyi olacak. 07.00 - 19.00 saatlerine rağmen mutluyuz. Müşterilerimizden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz." diye konuştu. - DüzceKontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanlar, Düzce'de yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamak için iş yerlerinde hazırlıklara başlayan esnaf, müşterilerini beklemeye başladı. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, gazetecilere, alınan karardan mutluluk duyduklarını söyledi.
Şişman, "Bu karar hiç yoklukta bizim için bir umuttur. 97 gündür kapalı esnafımız var. Yarı açık olan, paket servis yapanlar var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Halkımızın rahat edebileceği şekilde kurallara göre çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oluruz." ifadesini kullandı. - BoluBolu'da esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamak için iş yerlerinde gerekli hazırlıkları yaptı.İş yerlerini belirlenen kurallar doğrultusunda düzenleyen esnaf, müşterilerini HES koduyla iş yerlerine alarak hizmet veriyor.Restoran işletmecisi Mert Perçin, "Yüzde 50 kapasiteyle açılış yaptık. Hijyen kurallarına uymaları kaydıyla herkesi bekleriz. Restoran girişinde HES kodu sorgulaması yaparak misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonra da yemek ikramımızı yapıyoruz." diye konuştu.
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