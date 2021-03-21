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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KARABÜK - Bir kadın kendisini darbettiği iddiasıyla avukat erkek arkadaşından şikayetçi oldu

KARABÜK - Bir kadın kendisini darbettiği iddiasıyla avukat erkek arkadaşından şikayetçi oldu

- Darbedildiğini öne süren kadının gözünden detaylar - Darbedildiğini öne süren B.Ü ile röportaj Karabük 'te bir kadın kendisini darbettiği iddiasıyla avukat erkek arkadaşından şikayetçi olduKARABÜK (AA) - Karabük 'te, avukat erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini öne süren kadın, polise şikayette bulundu.İddiaya göre, 19 Mart'ta iş çıkışı buluştuğu erkek arkadaşı avukat S.A. (47) ile Safranbolu ilçesindeki bir arkadaşlarının evine giden B.Ü. (21), bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kız arkadaşını darbetti.Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan B.Ü, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.Bunun üzerine S.A. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi.
- "Hiçbir kadının şiddet görmesini istemiyorum"B.Ü, gazetecilere, erkek arkadaşının alkolü fazla kaçırınca kendisini darbettiğini öne sürerek, hastaneye gidip rapor aldığını anlattı. Daha sonra suç duyurusunda bulunduğunu belirten B.Ü, "Hiçbir kadının şiddet görmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.Avukat S.A. da B.Ü'nün fazla alkol alınca değişik hareketler yaptığını ileri sürerek, olay günü bir arbede yaşandığını, kendisine tokat atıldığını, arkadaşlarının müdahalesiyle ortamdan uzaklaştıklarını kaydetti.

Polis Hastane Kız Arkadaş Arbede Suç Duyurusu 

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