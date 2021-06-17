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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KARABÜK - Bakan Selçuk, Karabük'te yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı

KARABÜK - Bakan Selçuk, Karabük'te yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı

- Ziya Selçuk'un Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma töreni - Okullara canlı bağlantı ile bağlanılması - Okullarda kurdele kesilmesi - Ziya Selçuk'un konuşması - Ziya Selçuk'un plaket takdimi - Kurdele kesimi - Toplu fotoğraf çektirilmesiKARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Metin Arslan İlkokulu ve Kanuni Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.
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Temel Atma Töreni Kullar 

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