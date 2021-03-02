Kapkaç zanlıları kameralardan da polisten de kaçamadı

-şahısların motosiklet ile ve yaya olarak kaçmaları, mağdurların peşlerinden koşmaları, zanlıların adliyeye götürülmesi, detay



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'te 8 ayrı faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 7 kişi, önce kameralara ardından polise yakalandı. Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında motosikletli ve yayan kişiler tarafından 8 ayrı kişinin çantası çalındı. Olaylar üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda güvenlik kameralarından motosikletli ve yayan olarak kapkaç olayına karışan 7 kişinin kimliğini ve adresini belirledi. Yapılan operasyonla şahıslar farklı adreslerde gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayların zanlıları, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SD-



loading...