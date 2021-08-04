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- Kansere yenik düşen 2 çocuk babası polis memuru toprağa verildi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kansere yenik düşen 2 çocuk babası polis memuru toprağa verildi

- Kansere yenik düşen 2 çocuk babası polis memuru toprağa verildi

Cenaze namazının kılınması

Hastane Vesikalık Fotoğraf Polis Memuru Cenaze Namazı Kanser Hastalığı 

-Süleyman Evci'in vesikalık fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası polis memuru Süleyman Evci (46), memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru Süleyman Evci için, görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bir tören düzenlendi.
Buradaki törenin ardından Evci'nin cenazesi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi. Polis memuru Süleyman Evci için, öğle namazının ardından Sipas Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Evci’nin ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Evci, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi.
(ZB-MD-AH-
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