Kanserde genetik faktörler kadar çevresel faktörler de önemli

-Doktorun hasta yakınlarıyla sohbet etmesi

-Doktorun brifing alması

-Doktor ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Kanserin nedenleri arasında genetik faktörler kadar çevresel faktörlerinde önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Op. Dr. Fatih Erol, sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlığı, gıdalardaki katkı maddeleri, uzun süre güneş ışığına, radyasyona maruz kalma nedeniyle kanser olunabileceğini aktardı. Kanser Haftası nedeniyle Elazığ Mediline Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Op. Dr. Fatih Erol, bilgi vererek, vatandaşları bu konuda uyardı. Kanser hastalığına sebep olan faktörleri dile getiren Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Op. Dr. Fatih Erol, “Kanserin nedenleri arasında genetik faktörler kadar çevresel faktörler de önemli yer tutuyor. Sigara ve alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlığı, gıdalardaki katkı maddeleri, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, radyasyona maruz kalma, aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, bazı kimyasal maddeler, hava kirliliği ve bazı virüsler. Kanserin belirtileri ise açıklanamayan kilo kaybı, ateş, halsizlik, ağrı, cilt değişiklikleri, kanama, dışkılama ve idrar yapma alışkanlıklarında değişiklik, öksürük ve horlama” diye konuştu.

Kanserde erken teşhisin önemine değinen Op. Dr. Erol, “ Türkiye'de her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Bir toplumda kanserle ilgili en önemli faktör, bu kanserin erken evrede yakalanabilmesidir. Kanserin erken evrede yakalandığı toplumlarda, kanser mortalitesi daha düşüktür. Orta ve düşük gelirli ülkelerde sıklığı giderek artan kanser hastalarında tarama programlarının uygulanması zorunlu bir hale gelmiştir. Kanserde erken tanı avantajları ise tedaviyi kolaylaştırır, tedavi giderlerini azaltır, doku ve organ kaybını önler, sakatlık bırakmaz, hayat kurtarır. Erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmiş ise birçok kanserin iyileşme olanağı yüksektir. Kanser türlerinin uyarılarını erken tespit etmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların gerekli merkezlere sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle kanserde erken tanı programları, toplumun ve sağlık çalışanlarının bilgisini artırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkında farkındalığı artırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülmektedir” şeklinde konuştu.





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