- Kanada'da, 11 Mart Covid-19’dan ölenler için anma günü ilan edildi

- Covid-19 salgınının 1 yılı doldurmasının ardından 11 Mart, Kanada’da Covid-19’dan hayatını kaybeden Kanadalıları anmak için Ulusal Gözlem Günü ilan edildi. Çin’de 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz sene 11 Mart’ta pandemi olarak ilan edilmişti. Covid-19 salgınının 1 yılı doldurmasının ardından 11 Mart, Başbakan Justin Trudeau tarafından Kanada’da Covid-19’dan hayatını kaybedenleri anmak için Ulusal Gözlem Günü ilan edildi. Başbakan Trudeau, 11 Mart 2020'nin Kanada'da hayatın değiştiği gün olarak hatırlanacağını ifade etti.

Başbakan Trudeau ve pek çok parti lideri konuya ilişkin Avam Kamarası’nda açıklamalarda bulundu. Kanada'nın siyasi liderleri, Covid-19’dan ölenleri anarak, pandemi boyunca sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok sektörde ön planda olan çalışanlara övgüde bulundu. Başbakan Trudeau ise konuşmasında, 2020’nin zor ve yürek burkan bir yıl olduğunu ama birlikte yüzleşebildikleri bir yıl olduğunu belirterek, "Bu virüse karşı kaybettiğimiz her bir Kanadalı hatırlanacak. Bir hemşiresinin vardiyası, Kanadalı bir işçinin yaptığı maske unutulmayacak. Birlikte, bugün, yarın ve her zaman daha güçlüyüz" dedi.

Başbakan Trudeau ayrıca, Kanadalıların virüsün yayılmasını önlemek için birbirinden ayrı kalarak yaptıkları fedakarlıklardan ve salgını sona erdirmek için ulusal çabaya gösterilen dayanışmaya değindi. Bayraklar yarıya indirildi Kanada’da günün anlam ve önemini vurgulamak için bayraklar bir günlüğüne yarıya çekildi ve ilerleyen saatlerde ülke çapında anma törenleri düzenlenmesi bekleniyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 118 milyon 908 bin 424’e, toplam can kaybı 2 milyon 636 bin 186’ya ulaştı. Kanada’da ise toplam vaka sayısı 898 bin 569’ai toplam can kaybı 22 bin 360’a yükseldi.



loading...