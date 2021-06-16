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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu

Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki sönmemiş kömürler, az kalsın aracı kül ediyordu

Kamyonet kasasındaki yangından detaylar

-alevler ve dumanlardan detay
-Sürücünün müdahalede bulunma çabası
-Sürücünün yakınlarının paniklemesi
-Çevredeki sürücülerin su bidonlarıyla yangına koşması
-Yangının söndürülmesi
-Sürücünün yoluna devam etmesi

( ANTALYA ) - (ÖZEL)- Köpüklerin üzerine düşen kömürlerden çıktığı öğrenilen yangını, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü ANTALYA

- Antalya’da kamyonetin kasasındaki köpüklerin üzerine mangaldan düşen kömürler, yangına neden oldu. Sönmemiş közlerin bulunduğu mangalı açık kasa kamyonetinde taşıyan sürücü, az kalsın aracından oluyordu. Yangın, öğlen saatlerinde Serik ilçesi Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü seyir halindeyken 07 MAB 97 plakalı açık kasa kamyonetinde bir anda alevler yükselmeye başladı.
Dikiz aynasından alevleri gören sürücü, kamyonetinden kendini dışarı atarken, çevredeki diğer sürücüler ve esnaflar kamyonetteki alevlere taşıdıkları su bidonlarıyla müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, sürücünün yakınları da panik yaşadı. Yangının, kamyonet kasasında taşınan mangaldaki kömürlerin, köpüklerin üzerine düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi. (SM-
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