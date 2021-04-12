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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet bariyerlere çarptı, gübreler yola savruldu

Kamyonet bariyerlere çarptı, gübreler yola savruldu

Kaza yeri detaylar

Jandarma Karya Gübre Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan detaylar
-Ekipler detaylar
-Yola savrulan gübreler
-Gübrelerin temizlenmesi

( SAKARYA )- Kazada sürücü hafif yaralandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda gübre yüklü kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerler çarptı. Araç sürücüsünün hafif şekilde yürüdüğü kazada, gübreler yola savruldu. Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Hara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Ahmet Ö. idaresindeki 54 RH 601 plakalı Ford markalı gübre yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan 50’şer kiloluk gübreler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ahmet Ö. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde trafik kontrollerini sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yollara savrulan gübreleri temizledi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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