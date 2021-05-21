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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

kazaya karışan araçlar

Bild Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri 

-kamyonet
-yaralanan kişilere yapılan müdahale
-röportaj
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D-400 karayolu Alarahan Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada kamyonla birlikte 7 araç hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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