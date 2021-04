Kamu kurumları, STK’lar ve iş dünyası otizmli bireylere umut olmak için güç birliği yaptı

-Genel Sekreter Özgür Akdoğan açıklama

( DENİZLİ )- GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan;- “Otizmli bireylerin topluma kazandırılması acil bir konu haline geldi” dedi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Güney Ege Kalkınma Ajansının yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında mali destek almaya hak kazanan Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünün “Otizmli Çocuklara Umut Olalım” projesinin tanıtım yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında mali destek almaya hak kazanan, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Otizmli Çocuklara Umut Olalım’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

‘Otizmli Çocuklara Umut Olalım’ projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ile otizm özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin mesleki uzmanlığı artarken, otizmli öğrencilere verilecek mesleki eğitimlerle otizmli bireyler topluma kazandırılacak. Toplam 1 milyon TL bütçesiyle alanında şimdiye kadarki en büyük bütçeye sahip çalışma olan proje kapsamında Denizli’de örgün eğitim kapsamında bulunan 350 otizmli öğrenciye, örgün eğitim dışında bulunan 18-25 yaş aralığındaki 60 hafif düzey otizmli bireye ve ailelerine umut olacak. “Otizmli bireylerin topluma kazandırılması acil bir konu haline geldi” Son yıllarda otizmin görülme sıklığının artmasının aileleriyle birlikte toplumun önemli bir dezavantajlı kesimini oluşturan otizmli bireylerin topluma kazandırılmasının acil bir konu haline geldiğini belirten Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Otizmli bireylerin özel durumlarının erken yaşta tespit edilmesi, eğitim olanaklarına kolayca ulaşmaları ve istihdam edilerek hayata entegre edilmeleri toplumsal refah ve sosyal kalkınma açısından çok çok önemlidir. Ajansımızın bağlı bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı mali destek ve koordinasyonuyla, Güney Ege Bölgesi’nde yürüttüğümüz SOGEP söz konusu hedefe ulaşılmasına hizmet etmektedir. Bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla, 2019 yılından itibaren yürüttüğümüz program kapsamında hayata geçecek projelerle, Güney Ege’de sosyal refaha katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sonuçları itibarıyla bu proje umut doludur” Denizli’de birçok kurumun işbirliği ile projenin hayata geçirildiğini belirten Genel Sekreter Akdoğan, “Bu proje ile zihinsel ve davranış becerileri olarak akranlarını yakalayan otizmli öğrencilerimiz, meslek kurslarını başarı ile tamamlamalarının ardından, proje ortaklarıyla sağlanacak işbirliği sayesinde istihdam edilecektir. Sonuçları itibarıyla çok çok umut doludur bu proje. Projemizin bir diğer mutluluk ve umut verici yanı ise, Denizli’deki birçok kamu kurum ve kuruluşu, Sivil toplum Kuruluşları ve özel sektör aktörlerinin birlik içinde hareket ederek, toplumsal bir sorunun çözümüne tüm samimiyetleriyle katkı sunmalarıdır. Bölgedeki yerel aktörleri harekete geçirerek dezavantajlı grupları ekonomik ve toplumsal hayata dahil edecek projemizin ülkemize, bölgemize ve Denizli’ye hayırlı olmasını dilerim. Projede emeği geçen tüm kurumlara katkılarından dolayı tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. “Otizmdeki bu artış topyekün farkındalık harekatının başlatılmasını zorunlu kılmaktadır” Toplumun her kesiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Yaşamın ilk üç yılında görülmeye başlayan otizm günümüzde sık rastlanan nörolojik sıkıntılardan biri olarak tanımlanıyor. Otizmli çocukların çevredeki çocuklarla temas ve iletişimlerinde çeşitli problemler görülüyor. Ancak erken tanı ve doğru rehabilitasyon programlarıyla Otizmli Çocuklar hayata kazandırılabiliyor. 2006 yılında her 150 çocukta bir görülen otizm bugün 59’da bir görülmüştür. Artık her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konmaktadır. Otizmdeki bu artış topyekün farkındalık harekatının başlatılmasını ve toplumun her kesiminin bugünden başlayarak gerekli tedbirleri almasını zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.





