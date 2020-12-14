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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı

Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı

Ekiplerin uygulaması,

Para Cezası Dilenci Operasyonu Kamera Duygu Sömürüsü Zabıta 

-Dilenin kişileri alması,
-Kadının maske ile yüzünü kapatması, detay.

( DÜZCE ) -Kamerayı görünce maskeyle ağzını değil yüzünü kapattı-Düzce’de zabıtadan dilenci operasyonu DÜZCE

- Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında dilenci operasyonu yapıldı. Zabıta ekipleri ile kamerayı karşısında gören kadın maskeyle ağzını değil, yüzünü kapattı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara operasyon düzenledi.
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği dilenci operasyonunda ışıklarda bekleyen otomobil sürücülerinden, cami önleri ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslar toplanarak para cezası kesildi. Işıklarda dilenin bir kadın karşısında ekipleri görünce maskesini indirdi ve kamerayı görünce önce maskesi ile ağzını değil yüzünü kapattı. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen bölgeler başta olmak üzere kent merkezinde denetimler yapan ekipler, duygu sömürüsü yapan dilencileri teker teker yakalayarak Zabıta Karakoluna götürdü. Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konularak Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı. (ALI-
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