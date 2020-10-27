Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta’da toprağa verildi

-Cenazenin araçtan indirilişi

-Katılımcılardan detay

-Cenaze namazının kılınışı ve tabutun araca alınması

-Aileden görüntü



( ISPARTA ) ISPARTA



- Evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, memleketi Isparta’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı 49 yaşındaki Nadir Nadirgil, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadirgil’in cenazesi Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta’ya getirildi.

Gece saatlerinde Isparta’ya getirilen Nadirgil’in cenazesi Halife Sultan Mezarlığı morguna konuldu. Hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil için bugün Halife Sultan Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı sırasında merhum Nadirgil’in eşi Dilek ve 2 çocuğu ayakta durmakta zorluk yaşadı. Aileyi, kadın bir polis memuru teselli etmeye çalıştı. Nadir Nadirgil’in naaşı, İl Müftü Yardımcısı Bayram Şahin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(ASA-



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