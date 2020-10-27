Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta’da toprağa verildi

Kalp krizinden vefat eden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil, Isparta’da toprağa verildi

Cenaze aracının gelişi

Cenaze Polis Memuru Sparta Kalp Krizi Cenaze Namazı 

-Cenazenin araçtan indirilişi
-Katılımcılardan detay
-Cenaze namazının kılınışı ve tabutun araca alınması
-Aileden görüntü

( ISPARTA ) ISPARTA

- Evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, memleketi Isparta’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı 49 yaşındaki Nadir Nadirgil, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadirgil’in cenazesi Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta’ya getirildi.
Gece saatlerinde Isparta’ya getirilen Nadirgil’in cenazesi Halife Sultan Mezarlığı morguna konuldu. Hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil için bugün Halife Sultan Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Cenaze namazı sırasında merhum Nadirgil’in eşi Dilek ve 2 çocuğu ayakta durmakta zorluk yaşadı. Aileyi, kadın bir polis memuru teselli etmeye çalıştı. Nadir Nadirgil’in naaşı, İl Müftü Yardımcısı Bayram Şahin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(ASA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement