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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

- Karın etkili olduğu Kayak Merkezi - Merkezdeki tesisler ve teleferiklerYedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşerken, kent merkezinde ise gece 6, gündüz 11 derece ölçüldü.

Hava Sıcaklığı Teleferik Kar Yağışı Kuyular Irak 

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