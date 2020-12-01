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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor

- Keçilerin bulunduğu alan - Açık alandaki keçi sürüsü - Mehmet Kanbur ile röportaj - Galip Bakır ile röportajVerimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmesi hedefleniyor.Keçi sütünün kaliteli ve aromatik olarak elde edilmesi için Mado tarafından Türkoğlu ilçesine bir çiftlik kuruldu.Farklı türlerden çeşitli keçilerin bulunduğu çiftlikte, yılın 365 günü süt alınıyor.Araziye ekilen aromatik bitkiler sayesinde, dondurmanın içerisindeki sütün kalitesi ve aroması da lezzetlendiriliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, çiftliğe bir ziyaret gerçekleştirdi.Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, dondurmacılıkta keçi sütünün çok önemli olduğunu ve Kahramanmaraş 'ta iyi bir dondurma yapılabilmesi için sütün kaliteli olması gerektiğini vurguladı.Önceki gibi süt getiren kimsenin olmadığını ifade eden Kanbur, bunun bir ihtiyaç haline geldiğini ve bu yüzden çiftlik kurduklarını, burada iki ırkın melezlenmesiyle "Mado beyazı" ismini verecekleri bir tür elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanbur, çiftliğin hastalıktan ari olduğunu ve denetlendiğini dile getirdi.Üretim yapacak olan çiftçilere seslenen Kanbur, hem süt hem de keçi olarak 10 yıl boyunca alım garantisi verdiğini, herkese bu şekilde istihdam sağlamak istediklerini kaydetti.
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Bakır da Mado çiftliğinin uzun yıllardan beri keçi yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Bakır, iki ırkın melezlenmesiyle elde edilecek türle ilgili çalışmaya işaret ederek, "Bu çalışmaların devamında süt verimi yüksek ırk oluşturmak için çalışmalar var. Üniversitemize de bu çalışmaları bir adım daha ileriye götürmek için davetleri oldu. Biz de Mado'ya bu konuda destek vereceğiz." diye konuştu.

Hastalık Keçi Sütü Keçi Erimli 

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