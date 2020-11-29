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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü denetimde yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü denetimde yakalandı

- Durdurulan otomobil - Ekiplerin sürücüye alkol testi yapması - Alkollü sürücünün polislere tepki göstermesi - Ö.A.'nın "Beni sabaha kadar dövün" demesi - Sürücünün polislerden kaçmaya çalışması ve yakalanması - Sürücünün ekip aracına bindirilmesiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı.Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 38 E 0138 plakalı aracı durdurarak izin belgesini sordu.Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı.Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.
İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı.

Alkollü Sürücü Para Cezası Polis Denetimi Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

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