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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Statta toplanan vatadanlar - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması - Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okumasıKAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Kovid - 19 tedbirleri kapsamında 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kahramanmaraş 'ta bazı esnaflar kutlamalar kapsamında saat 19.19'da işyerlerinin önüne çıktı.

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