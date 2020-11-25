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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

- Elektrikli bisiklete çarpan otomobil - Otomobilde meydana gelen hasar - Polis ekiplerinin otomobili incelemesi Kahramanmaraş 'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete, Doğu Çevre Yolu'nda, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı.Kazada ağır yaranan Kozan, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kozan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, kazaya neden olan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane Bild Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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