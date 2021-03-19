KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
: - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş 'ta okulları ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi - Törene katılanlar - Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi - Bakan Selçuk'un konuşması - Açılışı yapılan okullara video konferansla bağlantı - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi binasıKAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş 'ta Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
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