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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye, 116 bin lira para cezası verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye, 116 bin lira para cezası verildi

- Polis ekiplerinin baskınlarından görüntüler - Kumar oynayan şahısların görüntüleri - Baskında ele geçirilen paraların görüntüleriKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye 116 bin 550 lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan iş yeri, ruhsatsız kahvehane ve dernek lokallerinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.Bu kapsamda 126 iş yerine 86 ekip 342 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye, 116 bin 550 lira idari para cezası kesildi.Ruhsatsız kumar oynatan 5 iş yeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Operasyonda, bir miktar para ile 28 deste oyun kağıdı ele geçirildi.

Koronavirüs Para Cezası Kahvehane 

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