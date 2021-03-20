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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

- Kavga edilmesi ve polisin müdahalesi Kahramanmaraş 'ta iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ne hurda satın almak için gelenlerle mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgaya karışanlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösterdi.Olay yerine takviye ekiplerin de sevk edilmesinin ardından kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis Polis Ekipleri 

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