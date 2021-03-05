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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

- Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine şehadet haberinin verilmesi - Şehit Astsubay Yılmaz'ın ailesinin ikametinden görüntüler - Şehit Yılmaz'ın evine Türk bayrağının asılmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş 'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı.Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

Şehadet Şehit Tesk Helikopter 

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