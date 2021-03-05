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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAHRAMANMARAŞ - Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Demir'in ailesine acı haber verildi

- Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in ailesinin evinden görüntüler - Şehit Mehmet Demir'in ailesinin evinin bulunuduğu sokağın Türk bayraklarıyla donatılmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) Kahramanmaraş 'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini, Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e ulaştırdı.Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehadet Şehit Tesk Helikopter 

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