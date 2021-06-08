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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada

Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Metro İnşaatı Kamera 


- Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde dün akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda freni boşalan İETT otobüsü önce refüje çıkmış, ardından da metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarpmış, kazada şoför hafif şekilde yaralanmıştı. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüs önce refüje çıkıyor, ardından da bariyerlere çarpıyor. (MH-ÖFA
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