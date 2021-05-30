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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane'de alacak verecek kavgası.. Polis, tarafları havaya ateş açarak böyle ayırdı

Kağıthane'de alacak verecek kavgası.. Polis, tarafları havaya ateş açarak böyle ayırdı

Mahalledeki kavgadan görüntü

Polis Hastane Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisin zor anları
-Polisin havaya ateş açması
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de akrabaların alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, havaya ateş açtı. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Ferman Caddesi Kaan Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. Akraba olduğu öğrenilen iki grup, alacak verecek nedeniyle birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı polis araçları da bölgeye gelerek kavgaya karışan taraflara dağılma çağrısı yaptı. Polis kavgaya karışan tarafları da gözaltın almaya çalıştı. Bu sırada kavga eden akrabalar polis ekiplerine tepki gösterdi. Zor anlar yaşayan polis ekipleri, havaya ateş açarak vatandaşları dağıtmaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken, olay sırasında hafif şekilde yaralanan iki kişiyse sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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