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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısı kadın, yolda kalan aracı itmelerine yardım etti

Kağıt toplayıcısı kadın, yolda kalan aracı itmelerine yardım etti

Aracın itilmesi

Kamera Cep Telefonu Irak Kağıt Toplayıcısı 

-Aracın gitmesi
-GÖRÜNTÜ- kagıt toplayıcı kadın

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, sokakta arızalanan otomobili iten kişileri görünce yardıma koştu, o anlar kameraya yansıdı. Arnavutköy’de kağıt toplayıcısı kadın, sokakta arızalanan otomobili iten kişileri görünce kağıt topladığı aracını kenara bırakarak yardıma koştu. Aracın itilmesine yardım eden kadın, araç hareket edince kendi aracının yanına geldi. Kadının yardım ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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