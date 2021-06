Kafedeki dehşette kadına şiddete müdahale eden çift o anları anlattı

-- Olaya müdahale eden çiftlerden detay ve genel görüntü

- Manisa’nın Soma ilçesindeki kafede, ayrılma aşamasındaki eşinin kafasında bardak kırması ve masadaki servis bıçağıyla saldırması sonrası saldırgana müdahale eden çift o anları anlattı. Saldırgana müdahale eden çiftler, "3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar" diyerek olayın şüphelisinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini söylediler. Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki bir müşteri müşteri de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olaya müdahale eden kafe işletmecisi Murat İnce ve kafe çalışanları T.Ç.’yi yakalayarak polise haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte T.Ç. polise teslim edildi. Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Gözü dönmüş adamın vurduğu bıçak darbeleriyle de yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. "3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar" Olayı görerek saldırgana müdahale eden çiftlerden Zuhal Yurttaş (46), o anları anlattı ve saldırganın serbest bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Yurttaş, "Eşim o şiddet olayını görünce masadaki peçeteliği adama fırlattı. Ben ne olduğunu anlamadan adam kadına bıçakla saldırdı. O anda da ben ve eşim müdahale etmeye çalıştık. Çok üzücü bir olaydı ve orada küçücük bir bebek vardı. O bebek de zarar görebilirdi. Ben bir kadın olarak bu durumdan çok rahatsızım. Türkiye'de artık kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum. Bu adam ve bunun gibiler 3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar. Hak ettikleri cezayı alsınlar ki bir daha aynı şeyler yaşanmasın. Benim o an gözüm görmedi, hiç bir şey düşünemedim. Sadece o kadın ve bebeğinin zarar görmemesini istedim. Bugün yine aynı şeye şahit olsam aynısını yaparım. Artık kadınlarımız şiddet görmesin. Anlaşamıyorlarsa boşansınlar ama kadına şiddet uygulanmasın" sözlerine yer verdi. "Halkımızın da duyarlı olmasını istiyorum" Bu tarz olaylarda vatandaşların kadına şiddete müdahale etmesi gerektiğinin altını çizen Zuhal Yurttaş, "Benim konuşulmam önemli değil. İnsanların duyarsız kalmaması, her insanın bizim gösterdiğimiz cesareti göstererek bu tarz olaylara müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki ben de eşim de o an zarar görebilirdik. Ama ben bunu düşünmek yerine bir insanlık görevini yerine getirerek o kadının ve bebeğin belki de daha çok zarar görmesini engelledim. Halkımızın da duyarlı olmasını istiyorum" açıklamasında bulundu. Daha sonra darbedilen kadınla da görüştüğünü söyleyen Yurttaş, "Saldırıya maruz kalan kadınla da görüştüm. Tabi o da bu durumdan rahatsız. Ayrılma aşamasındalarmış henüz resmi olarak boşanmamışlar. Saldıran adam da herhalde çocuğunu görmek istemiş ayrılmadan önce. Videoda da görüldüğü üzere kadının saldırıya maruz kalacağından hiç haberi yok tahmin edememiş. Olacaklardan habersiz şekilde bebeğiyle ilgilenirken ansızın darbediliyor" diye konuştu.

"Bir kadına el kaldırıldığında aynı muameleyi gördüğüm her yerde yaparım" Kadına şiddete müdahale eden çiftlerden İsmail Şen (65) ise "Ne kabadayılık ne de kahraman olmak gayesinde değilim. Bir kadına el kaldırıldığında aynı muameleyi gördüğüm her yerde yaparım. Ben peçete kutusunu fırlattım kendisine olayı görünce kendisine vurmadım. O esnada bir itiş kakış meydana geldi. Daha sonra kaçmaya kalkıştı. Arkasından gittim ve engellemeye devam ettim. Daha sonra karşısına çıkarak 'Kadına değil bana vur' dedim. O esnada arkadaş benden özür diledi. Polis merkezinde ifade verirken kadınla da görüştük bana teşekkür etti" açıklamasında bulundu. (AÇ-