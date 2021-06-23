Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor

Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor

Binadan boyama çalışmasından drone görüntüleri

Uzunlu Tedbirler Yurt Dışı Nadan Genç Kadın 

-Boyama yapılan binadan detay
-Vinçten detay
-Gamze Ylaçın'ın boyama çalışması
-İzleyen vatandaşlar detay
-Vatandaş röp.
-Yaptığı boyama çalışmasından detay
-Gamze Yalçın röp.

( ANTALYA - ÖZEL)- 24 metre yükseklikteki binayı mural uygulaması (duvar resmi) için boyayan 33 yaşındaki kadını görenler şaşırıyor- Vinç yardımıyla çıktığı binanın dış cephesini boyayan görsel sanatçı, Antalya’nın manzarası eşliğinde çalışmasını gerçekleştiriyor- Görsel sanatçı Gamze Yalçın: “Bu yüksekliğe çıkınca ilk başta heyecanlandım”- Vatandaşlardan İhsan Yaman: “Helal olsun” ANTALYA

- Antalya’da kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural (duvar resmi) uygulamalarında, 24 metre yüksekliğindeki binayı vinç yardımıyla boyayan 33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın’ı görenler, kafasını ikinci kez yukarıya kaldırmak zorunda kalıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural uygulamaları (duvar resmi) başladı.
Projeye ilk olarak Antalya Kültür Sanat Merkezi binasının duvarında gerçekleştirilmeye başlanıldı. Kentin farklı noktalarında bulunan 5 binanın dış cephesinin kullanılacağı projede kent estetiği ve turizmin canlandırılmasına katkı hedefleniyor. Görenler ikinci kez kafasını yukarıya kaldırıyor Proje kapsamında yurt dışından davet edilen33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın’ın ise Antalya Kültür Sanat Merkezi dış cephesindeki boyama çalışmasıyla dikkat çekiyor. 24 metrelik binanın 22’nci metresine vinç yardımıyla çıkan Yalçın, güvenlik tedbirlerine uyarak duvar resmi çizimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşan Yalçın’ı görenler ise ikinci kez kafasını yukarıya kaldırıyor. “Helal olsun” Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, genç kadını takdir ediyor. Vatandaşlardan İhsan Yaman, “Güzel yapıyor. Helal olsun, tebrik ederiz. Her insan oraya çıkıp bunu yapamaz. ” dedi.
“Heyecanlandım” Son 2 yıldır Almanya’nın Berlin’de yaşadığını söyleyen Görsel Sanatçı Gamze Yalçın (33), Antalya’ya proje için davet edildiğini ve ilk kez 24 metre uzunluğunda bir duvar boyadığın belirtti.
Yükseklikte ilk başta heyecanlandığını dile getirerek, “Binanın yüksekliği 24 metre, ben 22 metrede çalıştım. Daha önce vinçte belirli duvarlarda çalıştığım için biraz deneyimliyim ama bu yükseklikte ilk başta heyecanlandım. Deniz ve Antalya’nın manzarasını görünce o biraz rahatlattı” ifadelerini kullandı. Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Yalçın, çalışması esnasında Antalya’nın güneşi ve denizinden ilham alarak tasarım yaptığını aktardı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement