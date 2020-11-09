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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti

Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti

DAMATTAN GÖRÜNTÜ DETAYLAR BAKLAVA İKRAMI

Kadın Elbisesi Hastane Kahkaha Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-SAĞDIÇ KISA ROP

( BURSA ) BURSA

- Bursa İnegöl'de düğün merasiminin ardından pandemi kurallarına dikkat edilerek, kadın elbisesi giydirilen damat, sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu. İnegöl’de dünya evine giren Sedat Güzel’in arkadaşları, pandemi nedeni ile damada düğün eziyeti yapamadıkları için farklı bir yol izlediler. Damada kadın kıyafetleri giydiren Sedat Güzel’in arkadaşları, düğünün hemen ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne soluğu aldıklar. Burada bir müddet sağlık çalışanları ve vatandaşlar arasında kadın kıyafetleri ile yürüyen damat Sedat Güzel, daha sonra sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu. Vatandaşların kahkahaları eşliğinde ikramlarda bulunan Güzel, ikramın ardından hastaneden ayrıldı. Pandemi nedeni ile eziyet olarak farklı bir yola başvurduklarını belirten damadın sağdıcı Mücahit Ungan, şu ifadeleri kullandı:“Bugün arkadaşımızın düğün cemiyeti vardı. Kıymetli sağlıkçılarımızı düşünerek kendilerine baklava ikram etmek istedik. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz”
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