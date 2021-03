- Kadın girişimcilere anlamlı destek

-kadın girişimci Dudu Kocabaş, RÖP

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, geleneksel hale getirdiği “Üretici Pazarı” ile kutlayan CarrefourSA, kadın üreticilerle müşterilerini buluşturdu. CarrefourSA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Fulya Hiper’de gelenekselleştirdiği “Üretici Pazarı” ile kutladı. CarrefourSA’nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Üretici Pazarı’na Pales, Antre Gourmet, Tipi, Beta Gıda, Mimi tarım, No on Kahve, Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Gurme Mantar, ForFarming ve Baysarı Tarım Ürünleri ile Yolören Köyü Kalkınma Kooperatifi ve Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katılarak müşterilerle bir araya geldi. “Üreten ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlara destek” Üretici Pazarı’nda konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yerli üretimin ve yerli üreticinin destekçisi olduklarını belirterek; “Kadına değer veren bir markayız, üreten ve kendi ayakları üzerinde duran her kadının yanında olmak için çalışıyoruz. Bizler için ürünün doğru şekilde üretilmesi, bu ürünü doğru hizmetle alıp doğru fiyatla müşterilerimize ulaştırmak önemli. Bu çerçevede bizlerle çalışan kadınlara, teşekkür ediyoruz. Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35’i kadınlardan oluşuyor. İş süreçlerinde eşitlik ilkesine olan inancımızla Genel Müdür Yardımcılarımızdan başlayarak hemen her görev ve unvanda kadınların söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Üreten kadınlara marketlerimizde yer verdiğimiz gibi CarrefourSA’da çalışan kadınların kariyer yolculuklarını ve kişisel gelişimlerini destekliyor, iş hayatındaki basamakları tırmanarak doğru bir kariyer sahibi olabilmeleri için birçok program eşliğinde avantajlar sağlıyoruz. Geçen sene hem ülkemiz hem de CarrefourSA adına göğüsleri kabartacak bir ilke imza attık; Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olduk. CarrefourSA olarak hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız arasında kadın oranının artması inancıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.” “Kadın girişimcilerimiz çok doğru işler yapıyor” Kadın girişimcilerle birlikte organik gıdanın da desteklendiğini belirten Kartallıoğlu, “Doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, en iyi fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak arzusundayız. Dolayısıyla kadın üreticilerimizin gerçekten çok doğru işler yaptığını görüyoruz ve onların destekçisi olmak istiyoruz. Her geçen yıl organik gıda üreten girişimcilerimiz artıyor. Umut ediyorum ki gelecek yıl kadın girişimcilerimiz daha da artacak. Bunun heyecanı içerisindeyiz” dedi.

“Kadınlar olarak üretimde yerimizi aldık” Antalya Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Üretici Pazarı’na katılan kadın girişimci Dudu Kocabaş, 2019 yılında 56 üyemizle kadınlar olarak bir araya geldik. Hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de yöremizdeki ürünleri değerlendirmek düşüncesiyle kooperatifimizi kurduk. Kadınların birlikte güçlü olduklarını önce yöremize sonra de tüm ülkeye gösterdik. Girişimlerimizle üretimdeki yerimizi aldık. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi bizlere çok yardımcı oldu. Carrefoursa’da bizlere stantlarında yer vererek ürünlerimizi tanıtmamızda fırsat sundu. Bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kadın girişimci olmak çok değerli” Antre Gurme olarak pazarda yerini alan kadın girişimci Pınar Sözer, “Üç yıldır bu etkinliğe katılıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kadın girişimcilerin bu tarz platformlarda yer alması bizler için çok kıymetli. Girişimde bulunmak isteyen kadınlara araştırarak, kendilerini geliştirerek cesarette bulunmalarını öneririm. Kadınlar her alanda çok üretken ve yaptığı işi en doğru şekilde yapandır. Kadın girişimci olmak çok değerli ve her geçen gün de daha değerli hale geliyor” şeklinde konuştu.

Yerel markaların özel ürünleri Yerli üreticileri destekleyerek reyonlarında doğru ürünlere yer veren CarrefourSA, pandemi döneminde de bu ürünlerin tedarikini kesmeden müşterileriyle buluşturmaya ve üreticilerin yayında olmayı sürdürdü. Bu süreçte CarrefourSA, Pales’in süt ürünlerini, Antre Gourmet’in peynir çeşitlerini, No on’un kahvelerini, Ezgi Gıda’nın yöresel ürünlerini, Beta Gıda’nın çaylarını, Mimi Tarım’ın yenilebilir çiçeklerini, Gurme Mantar’ın mantar türlerini, Lezzet Mantı’nın mantılarını ve ForFarming’in nane, fesleğen gibi yeşil yapraklı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. CarrefourSA, markaların yanı sıra Antalya ve Bursa’daki kooperatiflerden yaptığı alımlar arasında coğrafi işaretli Finike portakalı, taze yaban mersini ve reçeli, kırmızı ve beyaz lahana, Karyağdı armudu gibi çok özel ürünlere reyonlarında yer veriyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu yıl Üretici Pazarı’na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti. (SF-NSO-BA-Y)



