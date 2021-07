Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor

-KADIN ASTSUBAYIN ATI TIMAR ETMESİ

-JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ BANU SENCER İLE RÖP.

-DETAYLAR



( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR



- Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde atlar, kadın astsubaylar tarafından özenle yetiştiriliyor.Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı tarafından Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen atlar asayiş eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde görev yapmak üzere gönderiliyor.Atlı Jandarma Birliği Komutanlığında görevli olan kadın astsubayların atlara anne şefkati ile yaklaştığını ve atlar ile bir bağ oluşturduklarını ifade eden Jandarma Astsubay Çavuş Banu Sencer, “Sevgi ve şefkatle yaklaştığımız atlarımıza yapmış olduğumuz tımar faaliyeti sayesinde binici ve at arasında duygusal bir bağ kuruyoruz. Atların biniş ve çalışma öncesinde mutlaka temizliğini ve bakımını yapmak zorundayız. Daha sağlıklı bir şekilde binişin icra edilmesi için atımıza tımar yaparak biniş esnasında gerekli eğitimleri vermekteyiz. Sabah ilk olarak baksa giderek atımızı kontrol ediyoruz. Bu esnada atın sağlığını herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını kontrol ederek binişe geçiyoruz. Yapmış olduğumuz buradaki faaliyetlerde atımıza asayiş görevlerini dışarıdaki çevre etkenlerden alıştırmaya çalışarak duyarsızlaştırıyoruz” diye konuştu.