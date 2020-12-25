Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Drone görüntüsü

Polis Şüpheli Paket Şüpheli Çanta Polis Ekipleri Irak 

-Trafik
-Polis ekipleri
-Paket

( İSTANBUL -DRONE)- Şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nün altında yan yola bırakılan poşete sarılı paket polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırarak, terör ekibi çağırdı. Trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu. Olay Kadıköy’de Bostancı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Köprü altında poşeti sarılı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağlayarak olay yerine terör ekipleri istedi. Daralan yolda trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen terör ekipleri paketin içinde unutulan araç filtreleri olduğunu tespit etti. Ekiplerin paketi kaldırarak şeritleri geri çekmesi sonucu yol trafiği açıldı. Trafik iki şeritten akarak normale döndü. Öte yandan şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement