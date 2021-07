Kadıköy’de kültür sanat buluşmaları devam ediyor

-Kadınların konseri

-Seyirciler

-Nükhet duru röp.

-Konser detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri olan Kadıköy’de 1 Temmuz’da başlayan kültür sanat etkinliklerine ilgi yoğun. Kalamış Atatürk Parkı ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başlayan açık hava buluşmalarında tiyatro, konser, sinema ve spor etkinlikleri yaz boyu devam edecek. Kent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, Kadıköy’ün farklı noktalarında başlayan etkinliklerle yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali ve Özgürlük Parkı’nda başlattığı Çocuk Tiyatro Festivali pandemiden sıkılanlara moral oluyor. Bir birinden keyifli konserler, film gösterimleri ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapan sahneler sanatçı ve sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Kalamış’ta bir tatlı huzur Kadıköy Belediyesi’nin 3 Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali’nde sinema gösterimleri ve konserler sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Festivalin 10 Temmuz Cumartesi günkü konuğu müzik dünyasının duayen isimlerinden Nükhet Duru oldu. Nükhet Duru, “Bir tatlı huzur almaya ve vermeye Kalamış’a geldik.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Duru’yu kulisinde ziyaret etti ve çiçek takdim etti. 30 Ağustos’a kadar sürecek festivalin spor etabında ise her pazartesi saat 18.00 - 20.30 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde zumba, fitness ve cycling olacak. Çocuk Tiyatro Festivali’nde son 4 gün Kadıköy Belediyesi’nin her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 1 Temmuz Perşembe günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı.

Daha çok sanatçının, daha çok oyununu sergileyebilmesi için kısa sürede yapımı tamamlanan Tepe Sahne’de sergilenen çocuk oyunları 15 Temmuz’da Pat Atölye’nin “Kırmızı’nın Hayali” adlı oyunuyla kapanışını yapacak. Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alan oyunların ücretsiz biletleri Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden 14.30 - 18.30 saatleri arasında alınabilir. Özgürlük Parkı’nda tiyatro Kadıköy Belediyesi, pandemi sürecinde zor dönemler geçiren sanatçılara desteğini sürdürüyor. Tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle hazırlanmış sahneler tiyatro gruplarının oyunlarına açıldı. 1 Temmuz’da Genco Erkal’ın promiyerini yaptığı “Şahdamarım” oyunuyla perdelerini açan program 1 Ekim'e kadar devam edecek. Oyunların biletleri, tiyatro grupları tarafından online bilet kanallarında satışa sunuldu.