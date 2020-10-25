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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy’de korona virüse ambulansla farkındalık

Kadıköy’de korona virüse ambulansla farkındalık

ambulans

Farkındalık Zabıta Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-Belediye başkanı röportaj
-trafik
-anons

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de korona virüse karşı ambulanslı farkındalık oluşturuldu. Ambulans ile sağlık ekipleri Kadıköy’de anonslar yaparak vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafından farklı bir uygulama gerçekleştirildi.
Caddebostan, Hasanpaşa, Altıyol, Rıhtım ve Moda’da ambulans aracıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları hakkında vatandaşlara bilgilendirme anonsları yapıldı. Ambulans içerisindeki sağlık ekipleri ‘Sayın Kadıköylüler salgınla mücadele kapsamında sağlığımızı korumak için; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim’ anonsu yaparak bölgedeki vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Gerçekleştirilen çalışmaya katılım sağlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ambulanslı korona önlemlerine dikkat çekerek; "Bugün burada 2 işi birden yapıyoruz. Birincisi Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için bayrak dağıtıyoruz. İkincisi korona virüsün yayılmasını engellemek için farkındalık oluşturmak için ambulansımızla anons yapıyoruz. Eğer maske takmazsak, mesafemizi korumazsak ve hijyen kurallarına uymazsak hasta olacağımızın işaretini burada ambulansımızla veriyoruz. Kadıköy’de ambulansımız dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz değişik araçlarla otobüsle, minibüsle zabıta araçlarımızla normal megafonlarla maskemizi takmamızı sosyal mesafemizi korumamızı sürekli olarak vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz" dedi.

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