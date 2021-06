Kadıköy’de Amazfit Cadde 10K koşusu heyecanı başladı

-Detay

( İSTANBUL )- Kadıköy’de Amazfit Cadde 10K Koşusunun stardını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Kadıköy Belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi İSTANBUL



- Kadıköy Belediyesi tarafından "Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali" kapsamında düzenlenen 3 bin kişinin katıldığı10 kilometrelik koşuyuEtiyopyalı atlet Getaye Galaw kazandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "1920", Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise "1923" göğüs numarasıyla yarışmaya katıldı.

Kadıköy’de Caddebostan Sahili'nde yarış öncesi sporculara yarışmadan önce maske, su ve muz dağıtılırken, bando ekibi marşlar çaldı. Çetin Emeç Bulvarı'nda yarışa başlayan sporcular, Bağdat Caddesi'ne geçip Sahil Fener istikametine yönelerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşuyu yaklaşık 30 dakikalık derecesiyle 664 göğüs numaralıEtiyopyalı Getaye Galaw kazandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "1920", Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise "1923" göğüs numarasıyla yarışmaya katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan maraton drone ile havadan görüntülendi. “Kültür sanat ve spor etkinliklerimiz devam edecek” Programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’de pandemiden sonra hayata dönüyoruz başlığı adı altında, bir dizi etkinlik başlattık. Bu organizasyon bu çalışmanın birincisi, sonra devamı gelecek. Haziran ayının sonu gibi Özgürlük Parkında tiyatro başlıyor. Temmuz ayında da Kalamış parkında kültür sanat ve spor etabı var. Grup Başkanvekilimizin ifade ettiği gibi hayata kontrollü dönüyoruz. Hayatta en önemli olan şey sağlığımız. Sağlığımızla beraber hayata dönmemiz gerekiyor. Pandemi döneminde tüm kurallara uygun önlemlerle düzenlenen bir etkinlik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Meclisin tozunu atan sayın vekilimiz, birazdan koşacak. Koşucu arkadaşların en büyük rakibi sayın vekilimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Pandemi koşulları düşünülerek her türlü önlem alınmış” Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali'ne katılan CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, “Kadıköy bugün pandemiden sonra tedbirleri alarak normal hayata dönmenin en önemli adımlarından birini atıyor. Başkanın davetiyle bizde buradayız. Her fırsatta ben maraton koşmaya çalışıyorum. Kadıköy’deki bu organizasyon, bu heyacan, burada bulunan binlerce kişiyle banada büyük bir moral oldu. Ayrıca çok ciddi sosyal sorumluluk projeleri de var. Görme engelli vatandaşlarımızın maratonu koşmasına eşlik edeceğiz. Nereye baksanız çok iyi düşünülmüş, çok iyi tasarlanmış bir maraton, bir konuya da dikkat çekmek lazım. Pandemi devam ediyor, her türlü önlem düşünülmüş. Pandemi döneminde sağlık önemli ama ruh sağlığını, fiziksel sağlık da önemli. Pandemi koşulları düşünülerek bu tip organizasyonların yapılmadı çok başarılı. Belediye başkanımızı ve bütün ekibi yürekten kutluyorum. Başkan 1923 göğüs numarasıyla koşuyor. Bana da meclisimizin kuruluş tarihi olan 1920 göğüs numarasını ayırmış. Bu da büyük bir jest, parlementodaki bütün milletvekili arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.