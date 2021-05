Kadıköy'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

-vatandaşlar

- Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çoklu etkinliklerle kutlandı. Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araç konvoyunun Kadıköy sokaklarını dolaştığı, sporcuların kürek çekerek kutladığı bayram coşkusu tüm Kadıköy'ü sardı. Kadıköy'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi önünden harekete geçen, Türk Bayrakları ve balonlarla süslenmiş klasik araç konvoyu, Kalamış Atatürk Parkı'nda her yaştan vatandaşın pedal çevirdiği bisiklet turuyla buluştu. Tüm Kadıköy sokaklarını marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde turlayan konvoy Kadıköylülere bayram coşkusunu yaşattı. Ayrıca Kalamış Parkı'nda düzenlenen kürek ergometresi etkinliği ile sporcular kürek çekerek Bandırma vapurunun 726 kilometrelik rotasını tamamladı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği, Türk bayrakları sallayarak, alkışlarla eşlik ettiği etkinliklerle bayram coşkusu tüm Kadıköy'ü sardı. 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladılar Kadıköy'de bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma vapurunun hikâyesi, teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle kutlandı. Kalamış Atatürk Parkı'na yerleştirilen kürek istasyonlarında gün boyunca 20'şer sporcu kürek çekerek Bandırma vapurunun 726 kilometrelik rotasını tamamladı. Sosyal mesafeli zumba ve bisiklet turu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak zumba etkinliği ve bisiklet turu etkinliği de gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan vatandaş 12 kilometrelik bisiklet turunda pedal çevirerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor bayramını coşkuyla kutladı. Etkinliğe katılan vatandaşların Türk bayrakları ve marşlar eşliğindeki coşkusu renkli görüntülere sahne oldu. Bayram coşkusu tüm Kadıköy'de hissedildi. Kadıköy cadde ve sokaklarında bayram coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış tır ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy'ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıdı. Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan merkez binasından çıkarak, klasik araç ve bisikletlilerden oluşan konvoyla Kadıköy sokaklarını turlayan araçlar tüm Kadıköy'e bayram coşkusunu taşıdı. Vatandaşların da evlerinden bayraklar sallayarak eşlik ettiği tören renkli görüntülere sahne oldu. "Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olduğumuzu tüm Türkiye'ye göstereceğiz" 19 Mayıs etkinliklerine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "Daha büyük etkinlikler hayal ediyorduk ama pandemi koşullarında kontrollü kutlama yapıyoruz. Bugün etkinliklerimiz biraz önce zumbayla başladı.

Birazdan kürekle sanal olarak Bandırma'ya çıkacağız. Sonrasında bisiklet turumuz var. Şu anda da Kadıköy sokaklarında tırlarımız, otobüslerimiz ve araçlarla müzik dinletimiz devam ediyor. Kadıköy'de daha büyük daha coşkulu kutlamalara alışkındık. Umarım seneye daha büyük etkinliklerle Kadıköylülerle beraber oluruz. Birazdan çekeceğimiz küreklerle Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olduğumuzu tekrar bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstereceğiz." Sözlerini aktardı. "Kadıköy'de etkinliklere 100'e yakın klasik araçla birlikte katılacağız" Klasik araç sever Serkan Okay, "İstanbullu klasik araç severler olarak tüm ulusal bayramlarda olduğu üzere bir araya geldik. Bugün çok özel bir gün. Atamızın ve Türk milletinin doğum günü 19 Mayıs. Bugün Kadıköy'de 100'e yakın klasik araçla birlikte önce Moda Caddesi üzerinden Kalamış'a gidip oradaki animasyonlara katılacağız. Bisikletli arkadaşlarımızla bir araya gelip Bağdat Caddesi üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı turumuzu Kadıköy'de coşkulu bir şekilde tamamlayacağız." dedi.