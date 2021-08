- Kabil’deki çifte bombalı saldırıda bilanço netleşiyor: 13 ölü, 60 yaralı

--Ceset Yığınları



- Afganistan’da tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil'de meydana gelen çifte bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’de çifte bombalı saldırı düzenlendi.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın Abbey Kapısı’nda ve kapıya yakın bir mesafede bulanan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığı ifade edildi. Kabil Cerrahi Merkezi, Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıların ardından şu ana kadar 60 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşanan patlamalarda hayatını kaybedenler arasında ABD’lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, “Abbey Kapısı’na kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz” dedi.

ABD’li yetkililer, intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtirken, en az 5 ABD askerinin patlamalarda yaralandığını aktardı. Biden, ulusal güvenlik toplantısı düzenledi ABD Başkanı Joe Biden, Kabil’deki çifte saldırının yaşandığı sırada Beyaz Saray’daki Durum Odası'nda Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de dahil olmak üzere üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle birlikte olduğu aktarılırken, patlamanın ardından Biden’ın Afganistan’daki durum hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Türkiye: "Herhangi bir hasar, zayiat yoktur” Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” denildi. İngiltere: "Kabil'deki patlamada can kaybımız yok" İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından, İngiltere tarafında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Kabil'deki patlamanın ardından, hükümetin acil durumlar komitesi (COBRA) ile toplantı düzenledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ise, Birleşik Krallık Kuvvetlerinin güvenlik ve tıbbi yardımı sağlamak için çalıştığını ifade ederek, "Öncelikli endişemiz personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganların güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olayla müdahale etmek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz" dedi.

İngiltere’den Afganistan hava sahası için uyarı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, Afganistan'da meydana gelen patlamaların ardından Havacılık Bildirimi (NOTAM) yayınlandığını bildirerek, "Afganistan'daki şok edici sahnelerin ardından, havayollarına 25 bin fitin altındaki Afgan hava sahasından kaçınmak için öneride bulunduğunu” aktardı. NATO bombalı saldırıları kınadı Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek” dedi.

Ceset yığınlarına ait görüntüler yayınlandı Havalimanı yakınlarında yaşanan patlamanın ardından sosyal medyada çok sayıda ceset yığınlarının bulunduğu görüntü paylaşıldı. Patlamadaki can kaybının artması bekleniyor. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ olduğu düşünülüyor.