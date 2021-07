- Kabil’de Kurban Bayramı sakin geçiyor

--Khaksar ve Abid röportajları



- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bu yıl Kurban Bayramı geçen bayramlara göre farklı ve sakin geçiyor. ABD ve diğer uluslararası kuvvetlerin Afganistan’ın ülkeyi terk etmelerinin ardından ülkedeki 15 ilde Taliban ile Afganistan ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların ve bombalı saldırıların gölgesinde başkent Kabil’de bu yıl Kurban Bayramı’nın geçen bayramlara göre farklı ve sakin geçtiği görüldü.

Afganistan güvenlik makamları, kara ve hava saldırıları neticesinde geçen hafta içerisinde 900 Taliban üyesinin farklı il ve ilçelerde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Afganistan hükümeti müzakere heyeti üyesi Nadir Nadiri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülke genelinde devam eden çatışmalar nedeni ile 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini belirtmişti. Kuzey Takhar ilinde evini terk ederek Kabil’e gelen Abdul Wahab Khaksar bayram namazının ardından "Taliban’a göre ABD buradan mağlup olup gitti dolaysıyla şu an neyi bahane ederek savaşa devam ediyorlar” ifadelerini kullanarak, her gün onlarca kişinin bu çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktardı. Kabil’in en büyük camilerinden biri olan AbduRahman Camisi imamı Mawlawi Abdul Salam Abid, Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutlayarak, Mehmetçiğin Afganistan’da kalması hakkında açıklamalarda bulundu. Abid, “Afgan halkı Türkiye’yi seviyor. Bir örnek arz etsem. Türk halkının makamına saygı duyduğumuz için bayram namazını onlar kıldıktan sonra, kılarız. Şimdi, bizim ricamız da, geçmişte olduğu gibi tarafsızlıklarını korumalarıdır ve (Afganistan’da) bulunmalarını her halükarda müzakere, anlaşma ve Afgan halkının isteğine göre olması gerekmektedir’’ dedi.