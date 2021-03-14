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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kabil’de çifte patlama: 3 ölü, 10’dan fazla yaralı

- Kabil’de çifte patlama: 3 ölü, 10’dan fazla yaralı

-Patlama bölgelerinden görüntüler

( KABİL ) KABİL

Bild Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen iki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 2 patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamaların başkentin batısında bulunan Sar-e-Karez ve Pul-e-Sokhta bölgelerinde iki farklı aracı hedef aldığını bildirdi. İlk patlamanın Ahlebait Camii yakınlarında, ikinci patlamanın ise Shahid Mazari Meydanı yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. Polis, patlamalar ile kimlerin hedef alındığına dair bilgi paylaşmazken, henüz saldırıları üstlenen olmadı.
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