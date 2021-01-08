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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Japonya'daki vaka sayısında 4 gün üst üste rekor - Japonya'da son 24 saatte 7 bin 803 korona virüs vakası

- Japonya'daki vaka sayısında 4 gün üst üste rekor - Japonya'da son 24 saatte 7 bin 803 korona virüs vakası

TOKYO DETAY

( TOKYO ) - Japonya'daki vaka sayısında 4 gün üst üste rekor- Japonya'da son 24 saatte 7 bin 803 korona virüs vakası TOKYO

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- Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 4 gün üst üste rekor kırdı. Son 24 saatte 7 bin 803 korona virüs vakası tespit edilen ülkede Başbakan Yoshihide Suga, "Mevcut durumu çok ciddiye alıyoruz. Bu krizi aşmak için herkesten iş birliği talep ediyoruz" dedi.
Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette bugün itibariyle olağanüstü hal (OHAL) uygulaması başlatılan Japonya’da günlük vaka sayıları 4 gün üst üste rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün ülke genelinde 7 bin 803 kişiye korona virüs teşhisi kondu. Rekor seviyedeki vaka sayısının ardından ülke genelindeki toplam vaka sayısı 275 bin 516'ya yükseldi. Ayrıca son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 942'ye ulaştı. İş birliği çağrısı Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada halka iş birliği çağrısında bulundu. "Mevcut durumu çok ciddiye alıyoruz" diyen Suga, "Bu krizi aşmak için herkesten iş birliği talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin valileri, an itibarıyla Tokyo ve çevresindeki 3 eyaleti kapsayan OHAL uygulamasının kapsamının genişletilmesi için hükümete çağrı yapma kararı aldı. Eyalet yönetimlerinin söz konusu talebi yarın resmi olarak hükümete iletmesi bekleniyor. OHAL ilan edildi Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da OHAL ilan edildiğini açıklamış, kararın 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilmişti. Uygulamanın restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı belirtilmişti.
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