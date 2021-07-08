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- Japonya’da felaket üstüne felaket - Şiddetli yağış bu kez Hiroshima'yı vurdu, sel baskınları yaşandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Japonya’da felaket üstüne felaket - Şiddetli yağış bu kez Hiroshima'yı vurdu, sel baskınları yaşandı

- Japonya’da felaket üstüne felaket - Şiddetli yağış bu kez Hiroshima'yı vurdu, sel baskınları yaşandı

Selden detay

( TOKYO ) - Japonya’da felaket üstüne felaket- Şiddetli yağış bu kez Hiroshima'yı vurdu, sel baskınları yaşandı TOKYO

Otorite Sel Baskınları Şiddetli Yağış Altın Felaket 


- Japonya’nın Hiroshima eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, birçok bölgede sel baskınlarına neden oldu. Tenjo Nehri'nin taştığı bildirilirken, bölgede yaşayan 8 bin 200 kişiye acil durum uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü ülkenin Shizuoka eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Japonya'da yağış bu kez Hiroshima eyaletini vurdu. Mihara şehri başta olmak üzere eyaletin farklı kesimlerinde görülen şiddetli yağış nedeniyle Tenjo Nehri ve bölgedeki birçok akarsuda taşkınlar yaşandı. Su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan 8 bin 200 kişiye en üst düzey acil durum uyarısı yapılırken, yerel otoriteler halkı olası tahliye çağrılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Şiddetli yağış Mihara şehrinde sele neden olurken, bölgedeki bir tren yolunun da sular altında kaldığı kameralara yansıdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Japonya’da yaşanan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinin ardından Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, 130 ev zarar görmüştü. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede kesin olarak kaç afetzedenin enkaz altında kaldığı tespit edilememişti. Olumsuz hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı kamuoyuna yansımıştı.
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