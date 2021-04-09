- Japonya’da Covid-19 alarmı: Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da özel tedbirler uygulanacak



- Japonya hükümeti Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da özel salgın tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 21 Mart'ta ülke genelinde sona erdiği Japonya’da, 3 haftadan kısa bir sürede vaka sayılarında yeniden artış görülmesi hükümeti alarma geçirdi. Yerel yönetimlerin taleplerini değerlendiren hükümet, Covid-19 salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda Tokyo, Kyoto ve Okinawa'yı özel salgın tedbirlerinin uygulanacağı bölgeler arasına dahil etme kararı aldı. Yoğun nüfuslu bölgelerde restoran ve benzeri işletmelerin yerel saatle 20.00 itibariyle kapanması ve kitlesel etkinliklere 5 bin katılımcı sınırlaması getirilmesi gibi önlemleri içeren kararın Pazartesi günü yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni önlemlerin Kyoto ve Okinawa'da 5 Mayıs'a, Tokyo'da ise 11 Mayıs'a kadar uygulanacağı aktarıldı. Mutasyon riski Japonya hükümetinde korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, Covid-19 uzman kurulu ile bugün gerçekleştirdiği toplantıda artan vaka sayıları ve farklı türdeki mutasyonlar nedeniyle güçlü bir kriz duygusuyla hareket ettiklerini vurguladı. Mutasyonlarının daha bulaşıcı olduğunu hatırlatan Nishimura, riskli bölgelerdeki vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yapacaklarını söyledi.



Nishimura, hükümetin virüsün yayılışını engellemek için salgınla mücadele tedbirlerini artıracağını belirtti.

Dengeli tedbir politikası Salgın önleme tedbirleri ve ekonomik faaliyetleri dengeli şekilde sürdürmeyi hedefleyen hükümet, Şubat ayında yasal bir revizyon yapmış, eyalet valilerinin OHAL ilan edilmese dahi bölgesel olarak sıkı tedbirler almasının önü açılmıştı. Ayrıca erken kapama çağrılarına uymayan işletmelere para cezası kesilmesine imkan tanınmıştı. 3 eyalette uygulanıyordu Japon hükümeti bu ay başında Covid-19 vakalarının hızla artış gösterdiği Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirler uygulanmasına karar vermiş, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga kararın OHAL olmadığına dikkat çekerek buna rağmen tedbirlere riayet etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağını belirtmişti. Suga, "Bu tedbirler sınırlı bölgede ve sınırlı zamanda virüsün yayılmasını önlemek ve başka bir OHAL ihtiyacını ortadan kaldırmak için gerekli" ifadelerini kullanmıştı. Japonya'da toplam vaka sayısı bugün itibariyle 498 bin 701'e yükselirken, toplam 9 bin 360 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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